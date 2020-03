Klinisch psychologe Nina Mouton over "mild ouderschap" of opvoeden zónder straffen en belonen: "Dat werkt verbindend"

"We hebben allemaal stemmetjes in ons hoofd die ons sturen in ons gedrag of ons denken. We zeggen dingen die we zelf gehoord hebben in onze eigen opvoeding. Dingen als: "Daar moet je toch niet voor wenen", of "Je moet toch niet bang zijn". Zinnetjes die je dan in het heetst van de strijd eruit floept tegen je kind, hoewel je jezelf heilig beloofd had om dat nooit te zeggen. Heel vaak wordt dat van generatie op generatie doorgegeven."