Commissievoorzitter Von der Leyen bij Turks-Griekse grens: "Wie de Europese eenheid wil testen, zal ontgoocheld zijn"

De voorzitter van het Europese Parlement David Sassoli pleit voor een gemeenschappelijk migratiebeleid in de Europese Unie. Een gedeelde verantwoordelijkheid is nodig, volgens Sassoli, waarna hij verwijst naar het zogenaamde “spreidingsplan”. Sassoli wil snel werk maken van een lange termijnvisie op vlak van migratie en roept leiders op om verder te kijken dan enkel de eigen belangen. De Griekse eerste minister Kyriakos Mitsotakis treedt hem daarin bij: “we kunnen ons binnen de Europese Unie geen free-riders meer veroorloven.”

Mitsotakis is streng voor het Europese migratiebeleid van de afgelopen jaren. “Er is veel tijd verloren gegaan om migratie efficiënt te organiseren in Europa. Het is hoog tijd dat we het nu wél doen.”

Mitsotakis belooft tot slot dat hij de grenzen zal blijven beschermen, maar dat Griekenland dat niet alleen kan. “De lasten zullen moeten verdeeld worden.”