Blinde vlek bij hulpverleners: "Pano" over geheime Instagram-netwerken waar kwetsbare jongeren donkere berichten delen

We brengen het verhaal van drie prille twintigers die actief waren in deze verborgen Instagramwereld. Twee van hen, Amber en Hanne, overleden op 6 september vorig jaar. De meisjes lieten het leven met slechts een paar uur verschil. Mika was online met hen bevriend. "De berichten in de community zorgen er voor dat je op den duur verstrikt raakt in je eigen negatieve gevoelens én in die van anderen. Ik isoleerde me volledig, niemand uit mijn omgeving wist nog wat er in mijn hoofd omging."

Lees verder onder de foto: