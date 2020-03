Politie Limburg Regio Hoofdstad wil toegang tot de camerabeelden van het station in Hasselt

In de stationsbuurt is er al langer overlast, en de politie wil er volop op inzetten om de problemen onder controle te krijgen. Korpschef Philip Pirard: “Sinds de spoorwegpolitie niet meer in Hasselt zit, willen we het toezicht doen in en rond het station. Maar dan hebben we wel de camerabeelden nodig. Als die rechtstreeks binnenkomen in ons hoofdkantoor dan kunnen we die constant monitoren.”