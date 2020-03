Restauratie Sint-Pieterskerk in Leuven na 35 jaar afgerond: "We zijn nu zeker 50 jaar restauratievrij"

Wat is er op 35 jaar allemaal veranderd in de Sint-Pieterskerk? "Aan de buitenzijde zijn de verduurde en vuile stenen vernieuwd en gereinigd, en binnen zijn de gewelfschilderingen terug blootgelegd en gerestaureerd," zegt schepen Dirk Vansina. "Er is ook een nieuwe verwarming geplaatst, de warmte is beter voor de kunstwerken. We hebben het hele interieur van de kerk ook wit gemaakt." Na deze restauratiecampagne zegt Vansina voor toch 50 jaar restauratievrij te zijn, "hoewel er altijd wel onderhoudswerken zullen zijn om zo'n monumentaal gebouw in goede staat te houden."