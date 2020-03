Twee meter lange slang gevonden in groencontainer Brasschaat

De huisvuildienst vond tijdens een ophaalronde een slang van twee meter in een groencontainer in Brasschaat. "Bij aankomst bleek de slang zwaargewond te zijn. Het dier was de kop ingeslagen, maar leefde nog. Later werd het door de dierenarts uit zijn lijden verlost", vertelt Tina Bruggeman, woordvoerder van de lokale politie in Brasschaat in "Start Je Dag" bij Radio 2 Antwerpen.

"Wilde of exotische dieren vinden we niet dagelijks, maar we hebben een team van inspecteurs dat specifiek bezig is met het welzijn van dieren. Ze zijn opgeleid om samen met de overheidsdiensten dit soort zaken te onderzoeken."

De eigenaar is door de politie geïdentificeerd. Er wordt verder onderzocht hoe de slang in de groencontainer is beland.