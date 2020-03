Stad Antwerpen en Graydon slaan handen in elkaar om criminele ondernemingen op te sporen

Het kantoor zal nagaan of bedrijven in bepaalde wijken of straten, zoals de Turnhoutsebaan, kredietwaardig en economisch betrouwbaar zijn. "Op basis van heel veel gegevens die we verzamelen over ondernemingen kunnen wij een onderscheid maken tussen ondernemingen die typisch gedrag vertonen en ondernemingen die afwijken en dus mogelijk met malafide zaken bezig zijn", legt Eric Van den Broele van Graydon uit. "Wij leveren dan een score af en aan de hand daarvan kunnen politiediensten inschatten hoe groot het risico is dat er sprake is van bedrog of misdaad."



De stad en de politie kunnen verdachte bedrijven dan extra in de gaten houden en informatie doorspelen aan het gerecht en de sociaal-economische inspectie.