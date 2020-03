Stad Hasselt gaat winkelen op eerste zondag van de maand promoten

Hasselt heeft al meer dan een jaar een toeristische erkenning, en daardoor mogen de winkels op zondag openen. Er is in Hasselt voor gekozen om alleen de eerste zondag van de maand open te doen, maar daar deden in het begin maar een 20-tal zaken aan mee. Intussen is dat aantal verdubbeld, en daarom gaat het stadsbestuur meer reclame maken voor die zondagsopening.

Centrummanager Ben Croonenborghs: "Het stadsbestuur gaat op een degelijke manier communiceren dat de zondagsopening er is. En vanuit het centrummanagement gaan we voor voldoende beleving zorgen in de stad." De stad hoopt dat er daardoor nog meer winkels zullen open doen op zondag.

De promotie van de zondagsopening begint deze maand. Het wordt opgenomen in een 10-daags event rond de opening van Quartier Bleu en de afronding van de heraanleg van de binnenstad. Dat event gaat op 27 maart van start.