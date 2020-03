Stig Broeckx over zijn film: ”Niet voor de glorie, maar om mensen te inspireren”

Vanavond gaat ‘De Stig’, de docu van Eric Goens over de revalidatie van gewezen wielrenner Stig Broeckx in première. Stig maakte een doodsmak in de ronde van België in 2016. Hij lag een tijd in coma, moest alles opnieuw leren en deed dat met zoveel doorzettingsvermogen dat het zeker andere mensen kan inspireren.