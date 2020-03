Tegen 2070 zullen we niet langer met 13,2 miljoen, maar met 12,7 miljoen Belgen zijn

Omdat de grote babyboomgeneratie steeds ouder wordt, is België ook aan het vergrijzen. Het aandeel 67-plussers zal van 17 procent in 2019 stijgen tot 24 procent in 2070. Binnen tien jaar, vanaf 2030, zullen er al meer 67-plussers zijn dan min-17-jarigen, voorspelt het Planbureau.

Door de vergrijzing, maar ook door de evolutie in de samenlevingsvormen, stijgt bovendien het aantal eenpersoonshuishoudens van 35 procent in 2019 naar 40 procent in 2070. Factoren als samenwonen of huwen op hogere leeftijd en de toename van het aantal koppels die uit elkaar gaan, spelen daar ook een rol in.