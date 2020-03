Intacte tropische bossen nemen steeds minder CO₂ op: "Longen van onze planeet verliezen capaciteit" 

Aan de studie namen bijna 100 wetenschappelijke instellingen deel. Onderzoekers hielden 30 jaar lang maar liefst 565 ongestoorde tropische bossen in Afrika en de Amazone nauw in het oog. Hun conclusie is nu dat de capaciteit van die tropische bossen om koolstof op te slaan - de zogenoemde koolstofsequestratie - aan het afnemen is.

Meer nog, de piek in hun functie als "koolstofputten" of koolstofsponzen - netto afnemers van koolstof uit de atmosfeer - zou al bereikt geweest zijn in de jaren 90. Met andere woorden, de bossen die we wel eens "de longen van onze planeet noemen", zijn longen geworden die net wat minder goed functioneren, en wat aan het kuchen zijn geslagen.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om natuurlijke processen in bossen waar de mens niet tussenkwam, niet om effecten door bosbranden of boomkap.

