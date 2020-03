Bijna 1 miljoen vluchtelingen zitten klem aan Turkse grens in Idlib: "Nood aan alles, in eerste plaats aan geld"

Veel ogen zijn vandaag gericht op wat zich afspeelt aan de grens van Turkije met Griekenland. Maar ook in de buurt van die andere Turkse grens, in de Syrische provincie Idlib, is en blijft de toestand explosief. Turkse en Syrische militairen raken er steeds meer slaags. Vandaag heeft het Turkse leger een vliegtuig van het Syrische leger uit de lucht geschoten, het derde al sinds afgelopen zondag. Bijna 1 miljoen vluchtelingen zijn intussen op de vlucht geslagen voor het escalerende geweld. Zij zitten vast in het grensgebied, waar "nood is aan alles, in de eerste plaats aan geld", zoals de Verenigde Naties (VN) het formuleren.