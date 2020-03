Turnhout wil geen nieuwe pizzeria's: "Er zijn er 26, dat is genoeg"

Volgens de stad Turnhout neemt een aantal nieuwe pizzeria's het niet zo nauw met verplichte vergunningen. "We stellen vast dat er horecazaken gestart worden zonder uitbatingsvergunning. Dat is nochtans opgenomen in ons politiereglement. Anderen starten zomaar een pizzeria in een pand dat officieel een heel andere bestemming heeft. Denk aan elektrozaken of interimkantoren die plots verbouwd worden tot horecazaak. Ik denk dat wij dan als stad moeten ingrijpen. We moeten de gezonde mix van leven, wonen en werken in Turnhout bewaken", besluit Van Miert.