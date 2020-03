Twee huizen onbewoonbaar verklaard in Beringen

Het gaat om twee huizen in de Blijkstraat. Eén van de twee staat al jaren leeg en staat te verkommeren. Daar waren nu werken gestart, maar daarbij is een scheur ontstaan in het huis dat ernaast ligt. De brandweer moest gisteravond de twee woningen stutten.

Burgemeester Thomas Vints (CD&V) gaat nu samen met de bewoner van het tweede huis bekijken of hij een tijdje bij vrienden kan verblijven of via de verzekering op hotel kan. Eventueel kan de stad een noodwoning ter beschikking stellen.

De eigenaar van het leegstaande huis staat bekend als huisjesmelker. Hij zal nu gehoord worden. Er wordt ook bekeken of hij een vergunning had voor de verbouwing. Voorlopig worden de werken er stilgelegd.