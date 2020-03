Grote olievlek vervuilt vaart in Stekene, Moerbeke en Wachtebeke: bron blijkt waterzuiveringsbedrijf in Sint-Niklaas

Deze voormiddag is er een grote olievlek ontdekt op de Stekense Vaart in Stekene. De vervuiling had zich uitgestrekt over meerdere kilometers, via de Moervaart in Moerbeke tot in Wachtebeke. De oorzaak is ondertussen gevonden: in een waterzuiveringsbedrijf in Sint-Niklaas raakte olie vermengd in het water door de overvloedige regenval van de voorbije dagen. De brandweer heeft de vervuiling kunnen indijken.