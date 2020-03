Turkije houdt vluchtelingen en migranten niet langer tegen, maar had Europa daarover geen deal? Rob Heirbaut legt uit

Waarom komt die deal nu opnieuw in het nieuws? Dat heeft alles te maken met de oorlog in Syrië. In de noordelijke provincie Idlib in Syrië, aan de Turkse grens, is sinds een tweetal weken het geweld weer sterk opgelaaid.

Erdoğan vecht er aan de zijde van de rebellen, die nu de provincie Idlib in handen hebben. De Syrische president Assad probeert de provincie met steun van Rusland te heroveren. Bijna één miljoen mensen zijn opnieuw op de vlucht geslagen voor dat geweld en proberen Turkije te bereiken.