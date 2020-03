Werken aan geplande omstreden asielcentrum in Kalmthout opnieuw gestart

Uit een controle blijkt ook dat er in de tuinen van de buren geen vervuiling is, maar achter het pand wel. Die zone zal dus eerst volledig gesaneerd moeten worden. Het is voorlopig onduidelijk of de opening van het centrum daardoor vertraging zal oplopen. "Wij kijken er als gemeente duidelijk en kordaat op toe dat alle werken volgens de juiste procedures en reglementering verlopen", vertelt burgemeester Lukas Jacobs. "Het is moeilijk om nu te voorspellen wat er gaat gebeuren en wanneer het asielcentrum mogelijk opengaat".