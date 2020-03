West-Vlaamse parketten kampen met tekort aan parketmagistraten

Vloerders, bekisters, verplegers, ... er is een groot tekort aan in Vlaanderen. Maar ook parketmagistraat lijkt meer en meer een knelpuntberoep. Parketmagistraten werken voor justitie en vervolgen, in naam van de staat, overtreders. Ze verdedigen in rechtszaken het belang van de samenleving. Filip Jodts werd enkele jaren geleden aangesteld als parketmagistraat en bevestigt dat het aantal collega's afneemt. "Er is nu al een tekort en eind dit jaar zouden er nog eens vijf collega's in West-Vlaanderen met pensioen gaan."