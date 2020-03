Ex-NAVO-baas Willy Claes over vluchtelingen aan Turks-Griekse grens: "Europa is te slap, de boemerang komt terug"

Willy Claes (SP.A) zei het minder omwonden, gisteren in het Canvasprogramma "De afspraak": "Erdogan wil opnieuw geld, dat is duidelijk."

Claes zegt dat hij "nooit voorstander is geweest van die vluchtelingendeal uit 2016 met Erdogan waarbij hij van Brussel 6 miljard euro kreeg voor de vluchtelingenopvang".

Turkije moest volgens die deal meer vluchtelingen opvangen en zijn grenzen bewaken. In ruil kreeg het geld van Europa, en zou de visumplicht voor Turken in de EU worden afgeschaft.

Claes is duidelijk geen fan van die afspraken: "Ten eerste omdat hij een dictator is en ten tweede omdat het als een boemerang in ons gezicht zou terugkomen."

De gewezen secretaris-generaal van de NAVO noemt Europa dan ook "te slap". Hij verwijst daarbij naar het reactievermogen en de daadkracht van de EU. Claes bedenkt dat met de zes miljard die aan Turkije gegeven is er "moderne infrastructuur had kunnen gebouwd worden in Griekenland en in Bulgarije om - op selectieve manier - alleen de vluchtelingen op te vangen".