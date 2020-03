Zomers kunstpaviljoen maakt Bruggelingen warm voor Triënnale 2021

Tegen eind juni zal het paviljoen klaar zijn. Wie precies wat zal doen is nog niet bekend. Vast staat dat de artiesten een link zullen hebben met Brugge, omdat ze er geboren zijn of wonen of werken. En het is aan hen zelf om te beslissen wat ze zullen doen, al dan niet in samenwerking met andere collega's. In totaal worden er negen kunstenaars geselecteerd die elk een week lang het paviljoen zullen kunnen gebruiken als tentoonstellingplek of atelier. De bedoeling is ook meerdere kunstdisciplines te brengen: zowel schilderkunst als grafiek, architectuur en sculptuur.

Door het paviljoen in Sint-Michiels te plaatsen hoopt Brugge de deelgemeenten sterker bij de Triënnale te betrekken.