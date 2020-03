1 extra boom per Vlaming? "Zeker nuttig, maar zal grote klimaatvraagstuk niet oplossen"

Bart Muys ziet in Terzake nog een andere, psychologische hindernis: "Er moet een soort culturele omslag komen. Vlamingen moeten meer van bomen gaan houden. Ook steden en gemeenten kunnen grotere inspanningen doen. Er zijn gigantisch veel mogelijkheden. Denk maar aan al die grijze straten die we in Vlaanderen hebben, waar geen boom staat, al die triestige voor- en achtertuintjes waar er geen boom mag groeien..."

Muys vindt het plan een stap in de goede richting, maar zegt dat er eigenlijk een sprong nodig is. Bart Somers ziet het positief in en geeft een voorbeeld in zijn eigen stad Mechelen: "We gaan daar gratis bomen aanplanten in de voortuinen van burgers, als zij dat willen. Mijn (Open VLD)-collega Mercedes Van Volcem heeft berekend dat er in Vlaanderen 2.180.000 tuinen zijn. Als alle Vlamingen één boom extra planten in hun tuin, heb je bijna 3 miljoen bomen erbij."