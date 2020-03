De 11-jarige Isabella Tadlock werd geboren met een niet volledig ontwikkelde arm. Via een inzamelactie slaagde haar familie er in om een bionische arm te kopen. Ook haar grote held Mark Hamill, de acteur die Luke Skywalker vertolkt in de populaire "Star Wars"-films, hielp mee met de actie. Toen Isabella de arm kreeg belde Hamill haar op via een videogesprek om met haar te praten.