"W817-film komt er als 50.000 fans een ticket kopen"

Het is een kinderdroom die uitkomt voor de fans van het eerste uur: de cast van de jongerenreeks "W817" maakt de aangekondigde filmplannen eindelijk concreet. Het scenario is geschreven, de productie is al helemaal voorbereid en de oorspronkelijke cast is voltallig aan boord. Maar de film komt er alleen als er 50.000 tickets verkocht zijn tussen vandaag en 4 april.