Taliban vallen opnieuw aan, vredesakkoord alweer begraven? 

De inkt van de handtekeningen op het vredesakkoord was nog niet droog, en er volgden al opnieuw schermutselingen tussen de partijen die het ondertekenden. De taliban zouden afzien van geweld en terreuraanslagen, en in ruil daarvoor zouden Amerikaanse (en NAVO-)soldaten het land binnen de veertien maanden grotendeels verlaten. Het einde van de militaire interventie van de VS in het land.



De Afghaanse regering van president Ashraf Ghani stond erbij en keek ernaar. Omdat de taliban de regering van Ghani niet erkennen, blijven ze ook gewoon doorvechten en aanslagen plegen tegen regeringssoldaten. De Afghaanse regering heeft zich ook verzet tegen onderdelen van het akkoord. Zo is de regering niet van plan om tot 5.000 talibanstrijders vrij te laten. Iets wat wel in het akkoord tussen de VS en de taliban staat.