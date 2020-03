Amnesty International: Iraanse veiligheidsdiensten doodden 23 minderjarigen tijdens novemberprotesten

De bronnen die Amnesty sprak, getuigen ook over druk van de Iraanse overheid om hun verhaal stil te houden. Zo werd hen verboden om in het openbaar te spreken over de doodsoorzaak van hun kinderen, moest de begrafenis ’s nachts of ’s ochtends vroeg doorgaan, of kon er maar een beperkt aantal gasten uitgenodigd worden. In sommige gevallen moesten de slachtoffers in allerijl begraven worden onder toezicht van leden van de veiligheidsdiensten, nog voor er een autopsie had kunnen plaatsvinden.