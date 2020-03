Antwerpen zet vanaf vandaag scanwagen in om te controleren op betalend parkeren

Vanaf vandaag kan je in Antwerpen een scanwagen zien rondrijden. Op zich ziet die er niet veel anders uit dan een gewone wagen. Het enige verschil zijn de camera's op het dak, die nummerplaten herkennen en zo kunnen zien of je betaald hebt om te parkeren of niet. De controle op betalend parkeren kan zo een pak sneller en efficiënter.

"Vroeger moest een parkeerwachter door de straten lopen om te zien of iemand betaald had om te parkeren of niet. Nu gebeurt dat veel sneller. De scanauto rijdt rond en duidt meteen de auto's aan die niet betaald hebben. De parkeerwachter moet daarna nog wel langsgaan om de retributie uit te schrijven", zegt Michael Bastiaens, directeur Beheer en Operaties van de Stad Antwerpen.

Waarom de stad zo'n scanwagen inzet? Sinds april vorig jaar is de zone waar je moet betalen in Antwerpen om te parkeren veel groter geworden. Ze is ook uitgebreid naar verschillende districten buiten de Singel. "Wij willen met hetzelfde aantal parkeerwachters een grotere zone bedienen. Parkeerwachters zullen hun job dus niet kwijtspelen maar gewoon een grotere zone coveren", zegt Bastiaens.

Momenteel gaat het om een proefproject maar het is de bedoeling om op termijn meerdere scanwagens in te zetten. De huidige scanwagen wordt gehuurd voor zo'n € 10.000/maand. Daar zitten alle kosten in zoals camera's en pechbijstand. De stad maakt zich sterk dat de scanwagen zal renderen want het kan een groter gebied coveren met hetzelfde aantal parkeerwachters. De scanwagen kan 1.000 scans per uur maken.