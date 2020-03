Emilio (1,5) uit Marke is nieuw gezicht Vitabiskoekjes

"Gisteren was er voor het eerst een fotoshoot", vertelt de moeder van Emilio. "In het begin verliep het wat moeilijk, omdat Emilio wat moe was door de lange autorit. Na een tijdje voelde hij zich op zijn gemak en is de rest van de fotoshoot goed verlopen. We hopen dat hij het later ook zo leuk vindt als nu." De nieuwe verpakkingen liggen over 8 weken in de winkel.

Beluister onder de foto het volledige interview met de mama van Emilio.