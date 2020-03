Sint-Idesbald krijgt weer een bankautomaat

Voor de vaak oudere inwoners van Sint-Idesbald was het de laatste jaren behelpen. Velen vroegen aan de uitbater van een supermarkt om na hun aankoop telkens 50 euro te mogen ophalen. Anderen haalden met de taxi geld op in een bankautomaat in Koksijde. Er werd daarvoor zelfs nog even een busje ingelegd, dat later weer werd afgeschaft. Eind deze maand krijgt Sint-Idesbald dus opnieuw een bankautomaat.