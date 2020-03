Groenere gebouwen zijn wél een belangrijke klimaatmaatregel 

Want meer dan een miljoen gezinnen, die deel uit maken van de verspreide bebouwing in buitengebied, zitten de eenzijdige visie van planologen omtrent locatie in de weg. Terwijl nu reeds noodzakelijke renovaties worden aangevat en er nieuwe projecten vooral in kernen op hergebruikte terreinen worden gerealiseerd met zorg voor klimaat en ecologie dankzij de materialen en technieken van Batibouw.

Maar terug naar Batibouw. De bouw is het laatste decennium in volle transitie. Digitalisering, circulaire principes, hernieuwbare energie & binnenklimaat, lokale energiegemeenschappen enz. Telkens gaat het om evoluties die antwoorden bieden op grote maatschappelijke uitdagingen. Kandidaat-bouwers en -verbouwers kunnen een week lang hun hartje ophalen en zich grondig bevragen over nieuwe materialen en technieken om de keuzes te maken die optimaal aansluiten bij hun project.

En daarbij komt ook het besef dat in de toekomst bijkomend ruimtebeslag nodig blijft. Niet om te blijven verkavelen zoals her en der te lezen valt, maar om de maatschappelijke uitdagingen in waterbeheer, fietsmobiliteit, hernieuwbare energie, kwaliteitsvolle en betaalbare verdichting enz. mogelijk te maken. Net daarom wordt het belang van een gedifferentieerde visie op ruimtebeslag onderlijnd in het Vlaamse regeerakkoord. Want om een kwaliteitsvolle regio te bewerkstelligen is geen starre betonstop nodig als wel een brede visie op de uiteenlopende, maatschappelijke uitdagingen.

Sinds de lancering van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in 2016 verwijzen de planologen en experts steevast naar verkavelingen van de jaren 90. Nu vier jaar later, beschikt het publieke debat over de nodige info om meer te kunnen focussen op recentere trends zoals hergebruik van ruimte, hogere dichtheden en compact bouwen met hoge energetische en duurzame standaarden.

Daarom ook dat de Vlaamse Confederatie Bouw al geruime tijd vraagt om met de bouwshift volop te focussen op een kwaliteitsvolle en betaalbare leefomgeving in kernen en centra. Een cruciale stap om heel wat gezinnen op andere gedachten te brengen. Aan het belang van kwaliteitsvolle stadsvernieuwing in onze centra die vaak getuigen van ruimtelijke verrommeling, worden weinig stukjes gewijd. Aan de nadelen van bestaande verspreide bebouwing in Vlaanderen des te meer.

Met de start van Batibouw roeren opiniemakers en experts zich. Dat wordt stilaan een nieuwe traditie. Hoewel de bouw er zich etaleert in zijn meeste brede zin met duurzame en hoogtechnologische toepassingen die cruciaal zijn om energetische en circulaire doelen te bereiken, verengen planologen deze hoogmis tot één thema: niet het bouwproject zelf, maar zijn locatie. Zijn we opnieuw vertrokken voor een rondje debatteren over de mobiscore ?

