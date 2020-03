Brandweerzone Vlaams-Brabant West zoekt 40 vrijwilligers: "Ideale vrijwilliger is iemand die handen uit de mouwen wil steken"

Daarna mag je gaan solliciteren, maar ook daar komen nog enkele proeven bij kijken zegt Alain Habils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West: “Ja, als kandidaat brandweerman of vrijwilliger moet je zelf eerst het een en ander organiseren. Een ideale vrijwilliger is iemand die de handen uit de mouwen wil steken en die vooral goed begrepen heeft, dat vrijwilliger zijn niet vrijblijvend is. Het is niet echt een hobby, het is een bijberoep en wij verwachten van de kandidaten dat zij zich engageren.”