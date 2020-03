Britse rockband Genesis gaat na 13 jaar opnieuw op tournee

De geruchten over een comeback van Genesis deden al een tijdje de ronde. Maandag postte de band nog een foto op zijn Instagram-account met de mededeling "En toen waren er drie..." Vanmorgen bevestigden zanger en drummer Phil Collins, toetsenist Tony Banks en bassist en gitarist Mike Rutherford het nieuws op de Britse radio. "Het is een natuurlijk moment", zegt Banks. "We zijn allemaal goede vrienden, we leven allemaal nog, dus ja, hier zijn we."

Op 16 november trapt Genesis hun "Last Domino"-tournee af in Dublin, in Ierland. Later treden ze nog op in Liverpool, Leeds, Birmingham, Belfast, Manchester, Newcastle en Glasgow. Er staan ook twee concerten in de O2 Arena in Londen gepland. De ticketverkoop start komende vrijdag.

(tekst gaat voort onder de tweet)