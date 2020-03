Cyberaanval op Arteveldehogeschool: ICT'ers in volle strijd tegen digitale criminelen

Bert Callens: "De cybercriminelen zoeken toegang tot zo'n account met veel bevoegdheden, omdat ze het volledige digitale systeem willen platleggen. Dat is het hoofddoel van zo'n georkestreerde aanval: ervoor zorgen dat je zelf niet meer in het systeem kan en vervolgens losgeld vragen. Het is eigenlijk een soort van online gijzeling."

De hogeschool heeft de situatie onder controle. "Het ziet ernaar uit dat we niet gegijzeld zullen worden. Maar we moeten waakzaam blijven. Wie weet proberen die cybercriminelen het morgen of volgende week opnieuw", concludeert Callens.