Dolle Mina van het eerste uur Chantal De Smet: "Meer vrouwenrechten dan 50 jaar geleden, maar we zijn er nog lang niet"

Chantal De Smet herinnert zich dat er heel veel mensen geshockeerd waren of aanstoot namen aan de acties van de Dolle Mina's. "We hebben condooms uitgedeeld en mensen geholpen met abortus. Dat was niet evident in die tijd."

Er waren vijftig jaar geleden veel minder vrouwelijke studenten en ook veel minder vrouwen in de politiek. "In het parlement was de vrouwelijke aanwezigheid minimaal, maar dankzij de wetten over het ritsprincipe is daar verandering in gekomen. Maar we zijn er nog niet. Vandaag is bijvoorbeeld de grote meerderheid van de studenten vrouwelijk, maar de meerderheid van professoren is mannelijk."

De vrouwenrechtenbeweging is vandaag nog steeds relevant en nodig. "De tijden zijn anders. Men kan veel sneller contact hebben met mensen dan vroeger met de sociale media. Wat mij voornamelijk bezorgd maakt, is het feit dat we in bepaalde landen, maar ook bij ons stappen achteruit zetten. Het gaat over abortus, over #metoo, over vrouwen aan de haard. Ik hoorde onlangs nog iemand zeggen dat de moeder bij zijn zoon moest blijven. Die vrouw mocht geen carrière uitbouwen. Dat zijn zaken die ik pijnlijk en gevaarlijk vind", besluit Chantal De Smet.