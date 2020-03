Dronken man uit Scherpenheuvel-Zichem drie keer betrapt 

De 62-jarige bestuurder uit Scherpenheuvel-Zichem die zondagavond tegen een bankje was gereden en na het ongeval door de politie slapend achter zijn stuur werd aangetroffen, reed twee dagen later opnieuw met zijn wagen voorbij een controlepost van de politie. Nochtans had hij een rijverbod van 15 dagen gekregen voor dronkenschap achter het stuur. Maar ook nu was hij onder invloed van alcohol. De wagen kreeg een wielklem.

Na vaststellingen door de politie mocht de man te voet zijn weg verder zetten. Maar tijdens zijn wandeling dronk hij nog één van de blikjes bier leeg die hij uit zijn auto had meegenomen. Het leeg blikje gooide hij in de berm waar een anonieme ploeg stond. De man kreeg meteen een gemeentelijke administratieve boete (GAS).