Duitsland strijdt tegen extreemrechtse terreur: politie valt opnieuw binnen bij leden van neonazistische organisatie

Extreemrechtse terreur lijkt in een stroomversnelling geraakt sinds vorige zomer in Duitsland. In juni 2019 werd CDU-politicus Walter Lübcke vermoord door een neonazi, in oktober kwamen twee mensen om het leven door een schietpartij op een kebabzaak in de Duitse stad Halle. Op 20 februari bereikte de opmars van extreemrechtse terreur een tragisch hoogtepunt in shishabars in de stad Hanau, met tien dodelijke slachtoffers.