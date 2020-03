Duitse politieke crisis voorbij: Thüringen krijgt toch linkse minderheidsregering

Vandaag liep de stemming wel als verwacht. Er waren twee kandidaten: Ramelow van Die Linke, gesteund door zijn minderheidspartners SPD en Grünen en Höcke, de leider van de radicaal-rechtse AfD. Höcke geldt als de "rechtsbuiten van de AfD". In de eerste twee rondes haalden noch Höcke, noch Ramelow de vereiste meerderheid, omdat de leden van de CDU en de FDP zich onthielden. In de derde ronde volstond het de meeste stemmen te halen (in plaats van een meerderheid). Maar nog voor de stemming trok Höcke zich terug. Uiteindelijk haalde Ramelow het dus sowieso. Hij kreeg de stemmen van Die Linke, SPD en Grünen. De AfD stemde tegen. CDU en FDP onthielden zich.

Deze keer hielden de leden van de CDU in Thüringen door zich te onthouden, zich wel aan de partijlijn, die zegt "geen samenwerking met uiterst-links en uiterst-rechts".

Op die manier komt er in Thüringen dus een linkse minderheidsregering. Die zal voor sommige dossiers op steun van CDU kunnen rekenen. Bedoeling is om volgend voorjaar, 2021 dus, nieuwe verkiezingen te houden in Thüringen.