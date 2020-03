Eerste coronabesmetting in Limburg: Leerkracht lichamelijke opvoeding in Sint-Hubertuscollege in Neerpelt

De leerkracht lichamelijke opvoeding ging skiën in Noord-Italië en kwam afgelopen weekend naar huis. "Ze liet me zondag weten dat ze zich slap voelde", zegt directeur Eric Hendriks. "Ze hoestte en ze had lichte koorts. Gezien de toestand, heb ik haar gevraagd om preventief thuis te blijven." Maandagochtend heeft de huisdokter een test afgenomen en de uitslag was vandaag positief.