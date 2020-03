Elisabeth Moss duikt na "The handmaid's tale" opnieuw de duisternis in met een geobsedeerde ex in "The invisible man" 

Deze week gaat "The invisible man" in première, een horrorfilm op artistiek bijzonder hoog niveau. Dat is vooral te danken aan de glansprestatie van Elisabeth Moss: zij acteert de pannen van het dak als een vrouw die mishandeld wordt door haar ex, maar door niemand geloofd wordt. Een #MeToo-verhaal dus, wat net de reden is waarom Moss deze film zo graag wilde maken. In bovenstaande video vertelt ze aan filmreporter Ward Verrijcken ook over haar veelgeprezen werk in "The handmaid's tale", bij ons te zien op Canvas.