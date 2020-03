Antwerpse gouverneur wil snel uitleg van Umicore na brand

Ook gouverneur Cathy Berx is bezorgd over de brand die maandagavond uitbrak bij Umicore in Hoboken. Het was al de vierde brand op twee jaar tijd en het bedrijf verwerkt gevaarlijke stoffen vlak naast een woonwijk. Daarom heeft ze Umicore om een evaluatie gevraagd, schrijft Gazet van Antwerpen.

De gouverneur wil dat overleg nog voor de paasvakantie plannen. "Met de diensten noodplanning van de provincie en de stad Antwerpen gaan we een bezoek brengen aan het bedrijf", legt Berx uit in Start Je Dag, "om de noodplannen nog eens door te nemen en na te gaan of die correct nageleefd zijn. We hebben liever dat ze de hulpdiensten een kwartier te vroeg verwittigen dan een minuut te laat. We gaan dus ook bekijken wat eventueel anders en beter kan voor in de toekomst."