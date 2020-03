Griekenland stopt opnieuw migranten met traangas aan de grens met Turkije

De rivier Evros (Meriç in het Turks en Maritsa in het Bulgaars) vormt bijna 200 kilometer lang de grens tussen Griekenland en het Europees deel van Turkije. Op twee plaatsen is er echter een Turkse enclave op de linkeroever en er is ook een kleine Griekse enclave op de rechteroever. Het is uiteraard daar dat de vluchtelingen proberen om de grens over te steken naar Griekenland (en dus naar de Europese Unie).

Op andere plaatsen proberen ze met bootjes de Evros over te steken of vanuit Aziatisch Turkije naar de Griekse eilanden Lesbos, Chios, Samos, Lerros en Kos in de Egeïsche Zee te geraken. Die liggen heel dicht bij de Turkse kust.