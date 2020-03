Grote Leuvense studie naar corona-medicijn: "Hopelijk kan dat het virus bij de ziekste mensen afremmen"

Het Leuvense Rega-instituut werd uitgekozen voor de studie, omdat het een uniek laboratorium heeft. "Wij hebben een volautomatisch lab dat 24 uur per dag en 7 dagen per week kan werken en dat volledig gesloten en zeer veilig is. Er komen geen mensen aan te pas, het zijn allemaal robots en toestellen die het werk doen. En dat gaat heel snel: die 15.000 stofjes kunnen we wellicht op een week of toch binnen de twee weken testen."

En die snelheid maakt het Leuvense onderzoek zo belangrijk. "We hebben nu een set van 15.000 moleculen uit de VS, die heel nauwgezet verzameld zijn. En we gaan ook 3.500 stoffen testen uit een Leuvense collectie. Wij hebben voorsprong op andere studies door onze unieke facililteiten, die andere labs niet hebben. Het is nu zaak om snel te zien of er werkzame bestanddelen tussen zitten. Maar daarna zal het nog even tijd vragen om die stoffen te testen op proefdieren, om te checken of ze ook bij hen het virus afremmen."

De studie zal wellicht in de loop van volgende week kunnen beginnen, als het pakket met moleculen uit de VS is aangekomen.