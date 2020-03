In het zuidoosten van Brazilië heeft zware regenval heel wat schade veroorzaakt. Complete woonwijken werden verwoest door overstromingen en modderstromen. De regio werd dit jaar al meerdere keren getroffen door wateroverlast, het einde is voorlopig nog niet in zicht. Volgens de lokale overheden zijn er minstens 16 doden, tientallen zijn nog vermist.