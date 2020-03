Hasselaar volgt Democratische voorverkiezingen in VS op de voet: "Als je geen geld hebt, doe je niet mee"

Tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 was Fabio Romagnoli een van die vrijwilligers. “Ik belde met mijn team de hele dag Amerikanen op vanuit België, om hen te overtuigen om op Bernie Sanders te stemmen. Zulke campagneteams zitten over de hele wereld.”

Volgens Romagnoli speelt geld een grote rol in de Amerikaanse verkiezingscampagnes. “De exposure is heel belangrijk. Als je niet gehoord wordt, doe je niet mee”, vindt de man uit Hasselt. “Michael Bloomberg heeft 700 miljoen dollar geïnvesteerd in zijn campagne. Joe Biden komt heel veel in de media, en ook Sanders heeft 45 miljoen dollar opgehaald bij kleine donoren. Als je dat niet hebt, kan je gewoonweg niet meedoen. Je ziet dat de kandidaten die dat geld niet hebben uit de race stappen, omdat ze de mediabudgetten niet kunnen betalen."