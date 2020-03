Hasselt plaatst slimme vuilnisbakken  in het centrum

De stad Hasselt wil uitgroeien tot een van de properste centrumsteden van Vlaanderen. Een vuilnisbakkenplan moet die ambitie helpen waarmaken. De slimme vuilnisbakken die de stad wil uitproberen, springen het meest in het oog. "We willen de vuilnisbakken in het centrum met sensoren uitrusten", zegt schepen Laurence Libert (Open VLD). "Nu maken medewerkers van de reinigingsdienst die minstens één keer per dag leeg, maar soms is dat niet genoeg. Ze zullen nu via de sensor een melding krijgen wanneer ze nog eens moeten langsgaan." Op die manier wil de stad voorkomen dat er zich afval ophoopt langs overvolle vuilnisbakken.