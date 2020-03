Zachte, ivoorkleurige kussens en uniek uitzicht op de aarde: zo zal de eerste hotelkamer in de ruimte eruitzien

Reizen in de ruimte is straks voor iedereen – met voldoende geld – weggelegd. En ruimtereizigers weten nu ook waar ze kunnen slapen, want het ontwerp voor de eerste hotelkamer in de ruimte is er. Hoe die eruitziet? Overal zachte kussens én een raam met uitzicht op de aarde. Geïnteresseerden zullen wel heel wat geld op tafel moeten leggen, want de reis zal 55 miljoen dollar kosten.