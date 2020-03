Hotelkamers aan de kust en in Brugge en Ieper geannuleerd door coronavirus

Ook in Ieper worden er hotelkamers geannuleerd. Dat zegt Ruth van het Albion hotel: "We hebben annulaties van groepen uit Australië en Amerika door het coronavirus. Maar we willen positief blijven, omdat de reizen omgeboekt worden. Ze durven de komende maanden niet naar Europa komen, maar de meeste groepen stellen hun reis uit tot in het najaar."

Chocoladeverkoper Peter Degroote zegt dat er niet minder toeristen rondlopen in Ieper op dit moment, maar hij maakt zich wel zorgen over de komende weken: "Het toeristische seizoen in Ieper start rond deze periode met leerlingen van Engelse scholen die Ieper bezoeken. Mocht het coronavirus serieus uitbreken in Groot-Brittanië, dan kan het gebeuren dat scholen sluiten en trips naar hier worden geannuleerd. Dat kan zware gevolgen hebben voor de handelaars in Ieper."