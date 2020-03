Iconisch graffitistraatje in Gent helemaal wit na stunt, eerste kritiek: "Creativiteit weghalen, is niet creatief"

Cartoonist Lectrr is niet te spreken over de stunt. "Niets creatiefs aan het verwijderen van creativiteit van anderen", zo bekritiseerde hij de actie via Twitter. "Er is al zo veel marketing in deze wereld: overal waar je komt hangen affiches en reclamepanelen uitgewerkt door marketeers. Het graffitistraatje was een van de laatste vrijplaatsen, en daar zijn ze nu ook al op gesprongen", zo zegt hij in "De wereld vandaag" op Radio 1.

"Ik word er verdrietig van, zo jammer. Maar het zal niet lang zo blijven. Ik maak me wel veel zorgen over die groeiende macht van de reclamebureaus. Goede reclame is dit zeker, en dat museum wordt een fantastische nieuwe plek, die de reclame ook goed kan gebruiken. Maar jammer dat het op deze manier gebeurt."

"Stel je het omgekeerde voor: dat graffitiartiesten plots in de bushokjes, op de affiches van reclamecampagnes hun ding zouden doen: dan is het kot te klein. Dat is strafbaar. Akkoord: dit is creatief gedaan, maar het is creativiteit met een doel, en geen creativiteit om de creativiteit, zoals bij streetart normaal wel het geval is."

Lectrr geeft ook toe dat hij zelf wel eens met spuitbussen aan de slag is gegaan in het straatbeeld. "In mijn jonge jaren, was dat. Iedereen die wat creatief is aangelegd, doet dat. Als jonge kunstenaar is het moeilijk om publiek voor je werk te krijgen. Behalve op straat, als je niet betrapt wordt tenminste. Dat alle jonge straatkunstenaars maar snel weer aan de slag gaan op die witte muren."

Beluister hier het integrale gesprek met Lectrr in "De wereld vandaag":