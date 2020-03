Ik ben grandioos gezakt voor het milde ouderschap

Goed nieuws voor Nina Mouton: die reacties betekenen niet dat ik geen langetermijndoelen voorop stel of me gedurig laat leiden door stemmetjes die beweren dat mijn handelen goed zit. Integendeel. Ik balanceer gedurig en begin elke dag opnieuw: dat hóórt nu eenmaal bij kinderen opvoeden. We bless and mess them up in our own way. Toch streef ik tegelijkertijd naar het beste voor mijn kinderen, op alle vlakken. Het is een natuurlijk proces, propvol fouten en de daarbij horende lessen.