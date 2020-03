Grondtransport naar distributiecentrum Barry Callebaut in Lokeren zet kwaad bloed in buurgemeenten

De inwoners van Kalken, Overmere en Wetteren zijn niet opgezet met de zware grondtransporten naar het nieuwe distributiecentrum van chocoladeproducent Barry Callebaut. Ze klagen dat tractoren met opleggers het traject afleggen van kwatrecht tot Lokeren via de bebouwde kom. Maar er zijn alternatieven, zegt Alex Van Autreve uit Kalken: “De bouwplaats ligt op een boogscheut van de snelweg, waarom men niet met vrachtwagens via de E17 rijdt, is me een raadsel.”