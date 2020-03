Voorraad verrijkt uranium van Iran zit boven toegestane limiet, inspecteurs mogen niet naar "verdachte" locaties

In 2015 sloot Iran een deal met een groot aantal wereldleiders om haar nucleair programma transparant te voeren, en zichzelf limieten op te leggen. In ruil daarvoor werden sancties tegen het land opgeheven. Iran mocht in geen geval genoeg uranium verrijken om wapens te kunnen produceren. Maar in 2018 stapte de Amerikaanse president Donald Trump eenzijdig uit dat akkoord.

De andere wereldleiders bleven er wel bij en drongen bij Iran aan om het akkoord in ere te houden. Toch overtreedt het land sindsdien de regels. Intussen heeft het zijn voorraad uranium verdrievoudigd, stelt het IAEA, dat onderdeel is van de Verenigde Naties. "Iran heeft geen enkele verplichting om toegang te verlenen aan inspecteurs van het IAEA", verdedigt de Iraanse ambassadeur bij het agentschap.